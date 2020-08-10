Oğuzlar'a kapalı pazar

İlçede haftada bir çevre köylerden ve ilçe merkezinden gelen esnaf tarafından kurulan ilçe pazarında, esnafın ve pazara alışverişe gelen halkın daha konforlu bir ortamda bir araya gelebilmesini sağlamak amacıyla yapımına başlanan kapalı pazar inşaatında incelemelerde bulunan Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Yıldırım, “Mevcut pazar alanımızın hem kapasitesini genişletmek hem de iklim koşullarına elverişli bir ortam sunmak için ilçede kapalı pazar inşaatımız başlamıştır. Kısa sürede tamamlanıp faaliyete geçecek kapalı pazar alanımızın ilçe halkımıza ve esnafımıza hayırlı olmasını dilerim. Gönül belediyeciliği ile her geçen gün hizmetlerine bir yenisini ekliyoruz, eklemeye devam edeceğiz" dedi. (Haber Merkezi)