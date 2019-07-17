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Oğuzlar 15 Temmuz’da kenetlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Oğuzlar Kaymakamlığı ve Oğuzlar Belediyesinin işbirliğiyle düzenlenen 15 Temmuz programına 7'den 70'e tüm Oğuzlarlılar katıldı.

Oğuzlar 15 Temmuz’da kenetlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Oğuzlar Kaymakamlığı ve Oğuzlar Belediyesinin işbirliğiyle düzenlenen 15 Temmuz programına 7'den 70'e tüm Oğuzlarlılar katıldı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 23:30
Oğuzlar 15 Temmuz’da kenetlendi

Milli birlik ve beraberlik ruhuyla kenetlenen Oğuzlar 'da Belediye tarafından Oğuzlar esnafına bayrak hediye edilerek tüm işyerleri ay yıldızlı bayrakla donandı.

Kaymakamlık önünden Cumhuriyet Meydanına yapılan Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü’nün adından Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen mitingde Oğuzlar Kaymakamı Hacı Asım Akgül, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım'ın konuşmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Mitingde Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, "Halkın milli birlik ve beraberlik ruhu ile verdiği mücadelenin hiçbir hain girişime izin vermeyişinin 3. yıldönümünde tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor gazilerimize saygılarımı sunuyorum. Ülkemizin milli birliğine, bölünmez bütünlüğüne pranga vurmaya kalkışan terör örgütlerinin 15 Temmuz 2016 gecesi caddeleri, sokakları kan gölüne döndürmeye çalışmalarını, milli iradenin temsilcisi olan TBMM 'ye saldırmalarını, halkın silahını halka doğrultup onları şehit edişini unutmadık, unutmayacağız" dedi.

(Haber Merkezi)

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