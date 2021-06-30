Oğuz Adası tamamlanıyor

Oğuz Adası Projesi için Hitit Üniversitesi Genel Sekreteri Erdal Kanık, Spor Birimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kutlu ve beraberindeki heyet Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım biraraya gelerek incelemelerde bulundu.

Hitit Üniversitesi Su Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak faaliyet gösterecek olan Oğuz Adası ile ilgili yapılan incelemelerin ardından gelen heyete bilgilendirmelerde bulunan Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım; “İlçemizin doğal güzellikleri, su sporları, yamaç paraşütü gibi doğa sporlarına elverişliliği ile İlçemize gelen misafirlerimiz her geçen gün artmaktadır. Hitit Üniversitesi bünyesinde açılan Oğuz Adası da İlçemizin turizmle kalkınmasına büyük katkı sunacak. İlçemizin Oğuz Adasına kavuşmasında emeği olan herkese İlçemiz adına teşekkür ederiz” dedi.



(Haber Merkezi)

