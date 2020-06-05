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Obruk’ta toplu balık ölümleri endişelendirdi

Çorum’un Oğuzlar ilçesi sınırları içerisinde yer alan Obruk Baraj Gölü’nde meydana gelen toplu balık ölümleri balıkçıları endişelendirdi.

Oğuzlar 05.06.2020, 10:16 05.06.2020, 10:24
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Obruk’ta toplu balık ölümleri endişelendirdi

Edinilen bilgiye göre, Obruk Barajı’nda son günlerde görülen toplu balık ölümleri korkuttu. Baraj kıyısına vuran balıklar bölgede endişeye neden oldu.
Aynı barajda 6 yıl önce de balık ölümleri meydana gelmiş, yapılan incelemede balık ölümlerinin sudaki oksijen miktarının azalmasından kaynaklandığı açıklanmıştı. Baraj çevresindeki köylüler, durumun incelenmesi için Tarım İl Müdürlüğü’ne başvuracaklarını söyledi. (Haber Merkezi)

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