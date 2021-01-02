Nüfus Müdürü Halim Yılmaz hayatını kaybetti
Oğuzlar’da uzun yıllardır Nüfus Müdürü olarak görev yapan Halim Yılmaz vefat etti.
Oğuzlar 02.01.2021, 23:33
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Halim Yılmaz’ın emekliliğine az bir zaman kala bağırsak kanserine yakalandığını öğrenmiş ve tedavi olmaya başlamıştı. Bilgili, örnek, önder kişiliği ile çevresi tarafından sevilen bir insan olan Yılmaz evli ve iki çocuk babasıydı.
Tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakılarına başsağlığı diler.
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