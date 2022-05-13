Muzaffer Yıldırım’dan deneyim paylaşımı
Oğuzlar’da AYT ve TYT sınavlarına hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine rehberlik amacıyla düzenlenen kariyer ve mesleki bilgilendirme toplantıları kapsamında Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile yürütülen serbest muhasebeci ve yeminli mali müşavirlik, bağımsız denetçilik meslekleri hakkında bilgilendirmede bulundu ve belediye başkanlığına yönelik mesleki deneyimlerini paylaştı.
Oğuzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen Kariyer Tanıtımı ve Mesleki Bilgilendirme Toplantılarına davet edilen Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım Oğuzlarlı gençlere belediye başkanı seçilmeden önce yürüttüğü serbest muhasebeci mali müşavirlik, bağımsız denetçilik ve Çorum SMMMO başkanlığı deneyimlerini ve yürütmekte olduğu Oğuzlar Belediye Başkanlığı görevine ilişkin mesleki deneyimlerini aktardı.
Oğuzlarlı gençlerin her birinin birer cevher olduğunu, okullarda düzenlenen programlarda her birini gözlemleyip başarılarını takdirle takip ettiklerini belirten Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Hayatın her aşamasında eğitimin önemine inanıyoruz. Hem mesleki gelişim hem de bilgi birikimi için eğitim bitmeyen bir süreçtir. Bu inancımızdan hareketle biz de Oğuzlar Belediye Başkanlığı yaparken Hitit Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde yüksek lisansımı tamamladım, okumaya, öğrenmeye, kişisel gelişime her zaman yatırım yapmaya devam ediyoruz. Aydınlığa ulaşmanın, ilerlemenin yolu bilgiden geçiyor, her daim bilginin peşinden koşun. Kur’an-ı Kerim’in ilk ayetinde de emrolunduğu üzere her zaman okuyun gençler” şeklinde açıklamalarda bulundu.
(Haber Merkezi)
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|Takımlar
|O
|P
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|34
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|34
|66
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|34
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|34
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|34
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|7. Tuzlaspor
|34
|49
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|34
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|34
|47
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|11. Adanaspor
|35
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|34
|45
|13. Gençlerbirliği
|34
|45
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|15. Altınordu
|34
|42
|16. Bursaspor
|34
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|17. Kocaelispor
|34
|41
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|38
|19. Balıkesirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|36
|89
|2. Liverpool
|36
|86
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|70
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|36
|66
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|36
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|36
|47
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|35
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|43
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|36
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|21
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|36
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