Muzaffer Yıldırım, sağlığına kavuştu

Bir ay önce koronavirüse yakalanan ve tedavi altına alınan Muzaffer Yıldırım, sağlığına kavuşarak görevine başladığını yayınladığı bir mesajla duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yıldırım, koranavirüs konusunda da uyarıda bulundu.

Yıldırım, mesajında şu ifadeleri dile getirdi:

“Yaklaşık 1 aylık bir tedavinin ardından çok şükür sağlığıma kavuştum. Rahatsızlığım sürecinde arayan, mesaj atan, geçmiş olsun dileklerini ileten;

Sayın Valimize, Sayın Milletvekillerimize, AK Parti İl Başkanımız ve AK Parti teşkilatı mensuplarına, il emniyet müdürümüze, il ve ilçe belediye başkanlarımıza, ilçe kaymakamları, ilçe mülki idare amirlerimize, TÜRMOB ve Türkiye SMMMO başkanlarına, STK başkanlarımıza, tüm Oğuzlarlı hemşerilerime, sevenlerime, yakınlarıma teşekkür ederim.

Geçirdiğimiz bu zorlu süreçte özverileri ve fedakârlıkları ile ihtiyaç duyduğumuz her anda bizlerin yanında olan sağlık çalışanlarımıza da ayrıca teşekkür eder çalışmalarında kolaylıklar dilerim.

İki güzel günün bir araya geldiği bugünde Peygamber efendimiz Hz Muhammed (SAV)’nin doğum günü olan mübarek Mevlit Kandilinizi ve Cumhuriyet Bayramınızı kutlarım.” (Haber Merkezi)