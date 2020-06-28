Memursen ile Altın Koz arasında indirim anlaşması

Sivil Toplumla İlişkiler ve Dernekler İl Müdürü Mustafa Bayrak, Memursen İl Başkanı Ali Yıldız, Toçbirsen İl Başkanı Arzu Özkader, Sağlıksen İl Başkanı Ahmet Saatçi, Bembirsen İl Başkanı Burhan Şahin ve Memursen Oğuzlar Temsilcisi Yaşar Tufan Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım'ı ziyaret ederek Memursen üyelerine özel motif kart uygulaması hakkında bilgi verdi. Yapılan bilgilendirme sonrası Memursen ile Oğuzlar Belediyesi arasında imzalanan anlaşma gereği motif kart üyesi memurlara özel Oğuzlar Belediyesi Altın Koz Sosyal Tesisleri'nde % 15 indirim uygulaması başladı.

Yapılan anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı uğurlu olmasını dileyen Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım; " Tekne turu, su sporları, muhteşem doğası, birbirinden eşsiz lezzetleri ve profesyonel hizmet anlayışı ile turizm alanında bölgenin parlayan yıldızı Oğuzlarımızda Memursen üyelerine uygulanacak indirim anlaşması her iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun" dedi.

(Haber Merkezi)