Mehmet Akkuş defnedildi

Oğuzlar eski Belediye Başkanı ve eski Milli Eğitim Müdürlerinden Mehmet Akkuş (76), son yolculuğuna uğurlandı.

1994-1999 yılları arasında Oğuzlar Belediye Başkanı olarak görev yapan Mehmet Akkuş, rahatsızlığından dolayı bir süredir Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görüyordu. 1985-90’lı yıllarda Mecitözü Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan, daha sonra ise Oğuzlar İlçe Milli Eğitim Müdürü olan Mehmet Akkuş, 1994 yılında ise Doğru Yol Partisi’nden Oğuzlar Belediye Başkanı seçilmişti. Akkuş, bir dönem de AK Parti’den İl Genel Meclis Üyeliği yaptı.

Evli ve 3 çocuk babası olan Mehmet Akkuş, 2 haftadır tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Akkuş’un vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini üzüntüye boğdu. Merhumun cenazesi Oğuzlar İlçe Mezarlığı’nda törenle toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

