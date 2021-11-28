Kılıçdaroğlu’na Oğuzlar Cevizi
Oğuzlar 28.11.2021, 18:35
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Çorum'un Oğuzlar ilçesinde bir dönem Belediye Başkanlığı yapan Orhan Ateş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret etti.
Orhan Ateş, ziyaret sonrası CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Oğuzların meşhur cevizini hediye verdi.
(Volkan SINAYUÇ)
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