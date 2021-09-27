Kaymakam Bıçakcı dünyaevine girdi
Oğuzlar 27.09.2021, 20:39
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Oğuzlar Kaymakamı Onur Alp Bıçakcı, Emine Ahsen Yüksel ile hayatını birleştirdi.
Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Amasya'da gerçekleşen düğüne İl Genel Meclis Üyeleri ve muhtarlarla birlikte katılarak genç çiftin mutluluklarına ortak oldu. (Haber Merkezi)
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