Kaya’dan yol müjdesi 

Oğuzlar İlçesi’nde düzenlenen açılış ve temel atma törenlerinde konuşan Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Oğuzlar’a yapılacak hizmetler için her zaman istişarede bulunduklarını belirtti. Oğuzlar ile birlikte 5 ilçeyi yakından ilgilendiren Kırkdilim tünellerinin ve yolların yapımına devam edildiğini anlatan Milletvekili Kaya, önümüzdeki haftadan itibaren Osmaniye ve Sarmaşa virajlarından bölge halkını kurtararak, Eymür Viyadüğü ile birlikte 11 kilometrelik yolun ulaşıma açılacağını duyurdu.

Oğuzlar İlçesi’nin büyük bir kısmını sulayacak olan Oğuzlar Barajı ile ilgili gelişmelerden bahseden Milletvekili Kaya, Oğuzlar Barajı’nın 2021 yılı sulama sezonuna hazır hale geleceğini açıkladı. (Haber Merkezi)