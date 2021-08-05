Kaya ve Silov, Oğuzlar’ın ulaşım altyapısı incelendi

Yapılan ziyarette, Oğuzlar’ın ulaşım ağı ile ilgili talepleri ve sorunları, İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım ve AK Parti Oğuzlar İlçe Başkanı Mehmet Ali Ekmekci tarafından aktarılarak sorunların çözümü noktasında destek istendi.

Oğuzlar’ın engebeli yapısından dolayı ulaşım konusunda sorun teşkil eden bir bölge olduğunu dile getiren Başkan Yıldırım; “ İlçemiz engebeli bir arazi yapısına sahip ve ulaşım ağları genellikle tek taraflı. Obruk Barajı ile Çorum’un ve bölgenin turizmde parlayan yıldızı olma yolunda ilerliyor ancak ilerde karşılaşabileceği olası riskleri de göz ardı etmemek ve şimdiden önlem almamız gerekmektedir. İlçemize gelerek ulaşım ağlarımızı inceleyen AK Parti Milletvekilimiz Sayın Oğuzhan Kaya ve Karayolları 7. Bölge Müdürümüz Sayın Rıfat Silov’a ilgilerinden ve desteklerinden dolayı ilçemiz adına teşekkür ederiz” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

