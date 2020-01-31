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Karapıçak, Oğuzlar’da vatandaşlarla bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak ve yönetim kurulu üyeleri, Oğuzlar’ı ziyaret etti.

Karapıçak, Oğuzlar’da vatandaşlarla bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak ve yönetim kurulu üyeleri, Oğuzlar’ı ziyaret etti.

31 Ocak 2020 Cuma 22:10
Karapıçak, Oğuzlar’da vatandaşlarla bir araya geldi

Oğuzlar’da çarşıyı gezen, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Karapıçak, vatandaşların sıkıntılarını dinleyip, beklentilerini sordu.

Esnaf gezisini de ihmal etmeyen Karapıçak, Oğuzlar esnafını tek tek gezerek, sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Oğuzlar’da kendilerine gösterilen ilgiden son derece memnun olduklarını dile getiren Karapıçak, halkın MHP’ye karşı ilgisinin giderek daha fazla arttığına dikkat çekti.

Oğuzlar ilçesinde esnaf ve vatandaşlara partisinin politikalarını anlatan Karapıçak, “Oğuzlar ilçemizde, esnafımız ve halkımızı ziyaret ettik. Ortak paydalarda kucaklaşarak, kısa istişarelerde bulunduk.

Oğuzlar ilçemizin unutulan değerleri inşallah kısa sürede hak ettiği yere kavuşacaktır” dedi.

Oğuzlarlı esnaf ve vatandaşla ise, Karapıçak’ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Vatandaşın dertlerini kendilerine kaygı edinmiş, vatandaşın sıkıntılarını yakından bilen ve her an halk ile iç içe olan siyasetçilerin ilçemize gelmiş olması bizleri onurlandırıyor. İlçemizdeki sorun ve sıkıntıların giderilmesini istiyoruz” diye konuştular.

(Haber Merkezi)

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