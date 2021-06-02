Karaören taşkın koruma projesi ihale aşamasında

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Karaören Taşkın Koruma Projesi’ne verdiği destekten dolayı Milletvekili Ceylan'a teşekkür etti.

Yıldırım, Karaören Taşkın Koruma Projesi’nin bundan sonraki aşamaları değerlendirmek için Milletvekili Ceylan'ı ziyaret etti.

Projenin onaylanması için verdiği desteklerden dolayı Milletvekili Ceylan'a teşekkür eden Yıldırım, ilçeye kazandırılan tüm yatırımların altında milletvekilinin imzasının olduğunu söyledi.

Yıldırım, “Karaören Taşkın Koruma Projemiz onaylandı. 16.06.2021 tarihinde ihalesi yapılacak olan Karaören Taşkın Koruma Projesi'ne desteklerinden dolayı AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekilimiz Sayın Ahmet Sami Ceylan'a teşekkür ederiz. İlçemize hayırlı olsun” diye konuştu.

Milletvekili Ceylan'a Oğuzlar halkının selamı ileten Yıldırım, ilçeye yapılan hizmetlerde her zaman milletvekilin desteklerini gördüklerini kaydetti. (Haber Merkezi)

