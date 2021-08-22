“İYİ Parti’nin iktidarında esnafın sorunları bitecek”

İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat, ilimiz Oğuzlar İlçesi'nde esnafın sorunlarını dinledi.

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Çorum'a gelen İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı ve Ankara Milletvekili Sunat, beraberindeki heyet ile birlikte Oğuzlar İlçesi'nde kahvehanede toplanan esnafın sorunlarını dinledi.

Esnafın pandemi döneminde zor zamanlar geçirdiğini bildiklerini kaydeden Sunat, İYİ Parti iktidarında esnafa dönük özel projelerinin olduğunu ve tüm sorunların çözüleceğini söyledi. (Volkan SINAYUÇ)