İYİ Partili Şenol Sunat’a Oğuzlar cevizi

Belediye emekli personellerinden İsa Gümüş de bu konuşmadan etkilediğini bildirerek, Milletvekili Sunat’ı ziyaret etti. Sunat’a Oğuzlar halkı adına teşekkür eden Gümüş, Oğuzlar cevizi ikram etti. (Haber Merkezi)