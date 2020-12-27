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İYİ Partili Şenol Sunat’a Oğuzlar cevizi
TBMM kürsüsünden her fırsatta Çorum’un demiryolu, havaalanı, karayolları, hastane gibi temel sorunlarını gündeme getiren ve bu sorunların çözülmesini isteyen İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada Çorum’un sorunlarını dile getirirken, Oğuzlar ve Oğuzlar cevizi ile ilgili yapmış olduğu konuşmayla ilçe halkının taktirini kazandı.
Oğuzlar 27.12.2020, 19:10
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Belediye emekli personellerinden İsa Gümüş de bu konuşmadan etkilediğini bildirerek, Milletvekili Sunat’ı ziyaret etti. Sunat’a Oğuzlar halkı adına teşekkür eden Gümüş, Oğuzlar cevizi ikram etti. (Haber Merkezi)
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