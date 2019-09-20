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İşçilerle bir araya gelip tatlı ikram etti

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, asfalt çalışması yapan işçileri ziyaret edip tatlı ikramında bulundu.

İşçilerle bir araya gelip tatlı ikram etti

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, asfalt çalışması yapan işçileri ziyaret edip tatlı ikramında bulundu.

20 Eylül 2019 Cuma 20:12
İşçilerle bir araya gelip tatlı ikram etti

Oğuzlar’ın Kızılcapelit Mahallesi’nde asfalt çalışması yapan karayolları ekipleri ve belediye işçilerini ziyaret eden Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Sıcakta güneşin altında Kızılcapelit yolumuzun asfalt çalışmasında emek veren işçilere emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Birlik, beraberlik ruhuyla sıcak soğuk demeden hizmet eden tüm emekçilerimizin yanındayız” dedi.

Çalışmalar sürerken AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi ve ilçe teşkilatının da katıldığı ziyaret sonrasında Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Kızılcapelit Mahallesi’nin asfalta kavuşmasında desteklerinden dolayı Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Karayolları Bölge Müdürü Murat Gönenli ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak’a teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

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