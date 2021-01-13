İmamoğlu’na Oğuzlar Cevizi
Önceki dönem Oğuzlar Belediye Başkanı Orhan Ateş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret ederek meşhur “Oğuzlar Cevizi” hediye etti.
Oğuzlar 13.01.2021, 11:00 13.01.2021, 11:17
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Orhan Ateş, ayrıca İmamoğlu’nu Oğuzlar İlçesine davet etti.
Ateş, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:
“23 Haziran yerel seçimlerinde İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı seçilen, daha önceki dönem beraber görev yaptığımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na pandemi nedeniyle yapamadığım hayırlı olsun ziyaretini geç de olsa gerçekleştirdim. Ülke ve siyaset konularında sohbet etme fırsatı bulduk.
İlçemizin değeri olan “Oğuzlar Cevizi”ini takdim ederek, ilk fırsatta ilçemizi ziyaret sözü aldım. İstanbul için güzel hizmetler yaptığından ve yapacağından şüphem yoktur. Bu zorlu görevde Allah yardımcısı olsun.” (Haber Merkezi)
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