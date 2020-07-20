İlçe Müftüleri toplantısı Oğuzlarda gerçekleştirildi
Pandemi tedbirleri dolayısıyla dört ay aradan sonra Oğuzlar'da İlçe Müftüleri toplantısı gerçekleşti.
Oğuzlar 20.07.2020, 20:14
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İl Müftüsü Muharrem Biçer başkanlığında Oğuzlar’da yapılan ilçe müftüleri toplantısına 13 ilçe müftüsü katıldı.
İl Müftüsü Muharrem Biçer ve heyeti, toplantı öncesinde Oğuzlar Kaymakamı Onur Titiz'i makamında ziyaret etti.(Haber Merkezi)
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