CHP İl Başkanlığı, Sarıyer Belediyesi’nin Oğuzlar’a gönderdiği iş makinesini geri almasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

2017 yılında dönemin Belediye Başkanı Orhan Ateş’in girişimleriyle Aşdağul Beldesi ile Oğuzlar Belediyesi’ne yol yapımı ve destek amaçlı olarak gönderilen aracın Sarıyer Belediyesi yetkililerince geri alınmasıyla ilgili kamuoyunda yanlış, kirli ve amacını aşan eleştiriler yapıldığının ifade edildiği açıklamada, “Yasal olarak hibe edilen araç geri alınamaz. Söz konusu araç Sarıyer Belediyesi ile kardeş belediye olduğumuz için geçici olarak tarafımıza verildi ve tekrar sahibi olan Sarıyer Belediyesi’nce geri alındı. Bu olay üzerine ortalığı velveleye verenlerle aracın geldiğinde hurdayı mı getirdiniz diyenler aynı kişilerdir. Araç geldiğinde bir ‘hayırlı olsun’ diyemeyenlerin aracın giderken yaptıkları sadece siyasi şovdur. Ancak tarih bu şovu yapanları değil 2014-2019 yılları arasında ‘Oğuzlar’ı CHP’li belediye aldı Oğuzlar’a bu dönemde çivi çaktırmayacağız ki burnu sürtsün’ siyaseti yapanları kara bir leke olarak hatırlayacaktır” denildi. (Haber Merkezi)