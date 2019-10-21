“Halkla olan gönül bağımızı koparmayacağız”

Halkla iç içe hizmet üretmesi, vatandaşla olan diyaloga önem vermesiyle dikkat çeken Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, her fırsatta hemşehrileri ile bir araya gelip onlarla sohbet edip isteklerini, şikâyetlerini dinliyor.

İlçe minibüsü ile yolculuk yapan, pazarda esnaf ve vatandaşları ziyaret edip hayırlı işler dileklerinde bulunan Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, şu açıklamalarda bulundu:

“İlçe minibüsümüzde yolculuk yapıp hemşerilerimizle bir araya gelip sohbet ettik. Geçmişimizden kopmadan gönül bağlarımızı koparmadan geleceğimize bakıyoruz. Bana bugünlerimi veren Oğuzlarıma, Oğuzlarımızın insanına minnetim, saygım her geçen gün artarak devam ediyor. Geçmişini unutan geleceğini bulamaz. Biz geçmişimizi bu topraklarda kazandık, geleceğimizi bulmak için de bu topraklarda var olmaya, bu topraklara hizmet etmeye devam edeceğiz.” (Haber Merkezi)