Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 14°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
97324
ALTIN
279.315
DOLAR
5.8459
STERLİN
7.5944
EURO
6.5153

“Halkla olan gönül bağımızı koparmayacağız”

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Biz geçmişimizi bu topraklarda kazandık, geleceğimizi bulmak için de bu topraklarda var olmaya, bu topraklara hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

“Halkla olan gönül bağımızı koparmayacağız”

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Biz geçmişimizi bu topraklarda kazandık, geleceğimizi bulmak için de bu topraklarda var olmaya, bu topraklara hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

21 Ekim 2019 Pazartesi 22:51
“Halkla olan gönül bağımızı koparmayacağız”

Halkla iç içe hizmet üretmesi, vatandaşla olan diyaloga önem vermesiyle dikkat çeken Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, her fırsatta hemşehrileri ile bir araya gelip onlarla sohbet edip isteklerini, şikâyetlerini dinliyor.

İlçe minibüsü ile yolculuk yapan, pazarda esnaf ve vatandaşları ziyaret edip hayırlı işler dileklerinde bulunan Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, şu açıklamalarda bulundu:

“İlçe minibüsümüzde yolculuk yapıp hemşerilerimizle bir araya gelip sohbet ettik. Geçmişimizden kopmadan gönül bağlarımızı koparmadan geleceğimize bakıyoruz. Bana bugünlerimi veren Oğuzlarıma, Oğuzlarımızın insanına minnetim, saygım her geçen gün artarak devam ediyor. Geçmişini unutan geleceğini bulamaz. Biz geçmişimizi bu topraklarda kazandık, geleceğimizi bulmak için de bu topraklarda var olmaya, bu topraklara hizmet etmeye devam edeceğiz.” (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Azime Çiftçi’den Oğuzlar’a ziyaret
Azime Çiftçi’den Oğuzlar’a ziyaret
Doğa severlerin Oğuzlar’a ilgisi sürüyor
Doğa severlerin Oğuzlar’a ilgisi sürüyor
Oğuzlar’da Muhtarlar Günü kutlandı
Oğuzlar’da Muhtarlar Günü kutlandı
Yıldırım’a hediye kitap
Yıldırım’a hediye kitap
Oğuzlar Belediyesi’nden Barış Pınarı’na destek
Oğuzlar Belediyesi’nden Barış Pınarı’na destek
Oğuzlar’a kapalı garaj
Oğuzlar’a kapalı garaj
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim