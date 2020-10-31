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Gençlik Merkezi temeli atıldı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun 31 Mart seçimlerinde Oğuzlar’a sözünü verdiği Gençlik Merkezi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı.
Oğuzlar 31.10.2020, 12:23
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1 milyon 640 bin TL’ye mâl olacak olan Gençlik Merkezi’nin temel atma töreninde konuşan AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, yatırımın Oğuzlar’a hayırlı uğurlu olmasını temenni etti. Ceylan, müteahhit firmanın Gençlik Merkezi inşaatını 2 ay içerisinde bitirme sözü verdiğini açıkladı.
Ceylan’ın konuşmasının ardından da Milletvekilleri Ceylan ve Kaya ile İl Başkanı Ahlatcı’nın bastığı butonla birlikte Gençlik Merkezi’ne ilk harç atılmış oldu.
(Haber Merkezi)
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