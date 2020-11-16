Gençler Obruk Barajında çevre temizliği yaptı

Oğuzlar ilçesinde yaşayan bir grup genç, Obruk barajı çevresinde yanlarında götürdükleri poşetlere etrafa atılan çöpleri topladı. 1 saatte kilolarca çöp toplayan gençler 'Bilinçli ol, doğayı' koru diyerek herkesi çevreye karşı duyarlı olmaya davet etti.

Gençlerden Yılmaz Eren; “Biz insanların doğayı kirletmesi doğrultusunda çıkan görüntü bu. Biz sadece 1 saat içerisinde bu kadar çöp topladık ve daha doğada bir çok çöp var. Biz insanlar sadece bu dünyada kendimiz yaşıyormuşuz gibi, aldığımız, içtiğimiz her şeyi doğaya, çevreye atıyoruz. Herkesi doğaya sahip çıkmaya davet ediyoruz. Bilinçli ol doğayı koru” dedi.