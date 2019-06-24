Genç kız intihar etti

Edinilen bilgiye göre; Oğuzlar Erenler Köyü’nde ikamet eden 16 yaşındaki E.K isimli kız çocuğu bilinmeyen bir nedenle babasına ait ruhsatsız tek kırma av tüfeği ile karın bölgesine ateş ederek intihar etti.

Ağır bir şekilde yaralanan genç kız Oğuzlar Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahaleye müteakip Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği sırada ambulansta hayatını kaybetti.

Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)