Genç kadın amansız hastalığa yenik düştü
Oğuzlar'da 2 çocuk annesi genç kadın, yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü.
Oğuzlar 20.09.2021, 19:42 20.09.2021, 19:50
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Bir süredir hastanede kanser tedavisi gören Sema Civan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.
Oğuzlar'da ikamet eden Galip Civan'ın eşi Sema Civan'ın vefatı ilçeyi yasa boğarken, genç annen dün gözyaşları arasında toprağa verildi.
(Haber Merkezi)
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