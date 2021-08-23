Esnaf kredi limitine artış istedi

Oğuzlar Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı İbrahim Kabalak, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’dan kredi limitlerinin artışı konusunda destek istedi.

Oğuzlar İlçesi’nde de esnafları gezerek hal-hatır soran Ceylan, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’ni de ziyaret etti. Ceylan, kooperatif Başkanı İbrahim Kabalak’tan sorunları hakkında bilgiler aldı. Kabalak, Ceylan’a talepleri içeren bir dosya sunarken, özellikle de kredi limitlerinin artırılmasını ve faiz oranlarının düşürülmesini istedi.

Milletvekili Ceylan da esnaf ve sanatkârın içinde olan birisi olarak her sıkıntılarını yakinen bildiğini belirterek, esnafın talepleriyle yakından ilgileneceğini söyledi. (Haber Merkezi)