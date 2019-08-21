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Epilepsi krizi sonrası düşerek ağır yaralandı

Çorum’da 33 yaşındaki epilepsi hastası kişi geçirdiği kriz sırasında yere düşerek ağır yaralandı.

Epilepsi krizi sonrası düşerek ağır yaralandı

Çorum’da 33 yaşındaki epilepsi hastası kişi geçirdiği kriz sırasında yere düşerek ağır yaralandı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 00:43
Epilepsi krizi sonrası düşerek ağır yaralandı

Olay, önceki gece Çorum’un Oğuzlar İlçesi Agaççamı Köyü’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Köyde ikamet eden 33 yaşındaki F.K.(1986-E) isimli sahsın Sara (Epilepsi) hastası olmasından dolayı kriz geçirdiği esnada düşerek başından ve sağ omuz kısmından yaralandı.

Yaralı şahıs 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla Oğuzlar Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralı burada ilk müdahalesinin ardından ise ileri tetkik ve tedavi için Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olay ile ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

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