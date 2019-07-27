“En güzel Oğuzlar”ı çektiler

Oğuzlar Gençlik Konseyi’nin düzenlediği amatör fotoğraf yarışmasının sonuçları belli oldu.

Fotoğraf yarışmasının değerlendirme heyeti; 19. Dönem Çorum Milletvekili Adnan Türkoğlu, Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Galip Deniz, Oğuzlar Belediye Başkan Vekili Orhan Afşar, Kızılırmak TV Sahibi ve İhlas Haber Ajansı Muhabiri İsmail Kabakdere ve Sevda Karakiraz’dan oluştu.

Jüri heyeti, yaptığı toplantı sonucu yarışmaya katılan fotoğraflar arasından dereceye girenleri belirledi.

Yarışmada; Burhan Bektaş birinci, Cansu Kıdak ikinci, Emir Yunus Basmacı üçüncü, Çiğdem Akdeniz dördüncü, Oğuzhan Yıldız beşinci, Yunus Karakiraz altıncı oldu.

FOTOĞRAFLAR AÇIK ARTIRMA İLE SATILACAK

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Oğuzlar Gençlik Konseyi Başkanı Yılmaz Eren, dereceye giren fotoğrafları tablo yaptırarak Gençlik Konseyi yararına açık artırma ile satacaklarını bildirdi.

Yılmaz Eren, jüri üyelerine teşekkür ederek, “Kazanan arkadaşları tebrik eder bu organizasyonu düzenleyen gençlerimizi canı gönülden kutlarız.

Bizler gençler olarak ilçede daha önce yapılmamış etkinlikleri yaparak insanlara bir şeylerin yapılabileceğini ve başarılacağını göstermek için çabalıyoruz. Dereceye giren fotoğrafları da tablo yaptırarak Gençlik Konseyinin yararına açık artırma ile satacağız” dedi.

(Haber Merkezi)