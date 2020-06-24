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Edremit’ten Oğuzlar Belediye Başkanı’na ziyaret
Oğuzlar kökenli olan Edremit Körfez Çorumlular Platformu Başkanı, emekli banka müdürü İsmail Eker, yakınlarını görmek üzere memleketine geldi.
Oğuzlar 24.06.2020, 18:49
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İsmail Eker, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım’ı ziyaret ederek sohbet etti. (Haber Merkezi)
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