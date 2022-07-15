Düğün konvoyunun önünü iş makinesiyle kesti!

Oğuzlar Belediyesi çalışanı Veli Gözel ve Elif Hastaoğlu çifti muhteşem bir düğünle hayatını birleştirdi.

Düğün sonrası gelini evinden alan damat ise en mutlu gününde büyük şaşkınlık yaşadı.

Gelin ve damadın içerisinde bulunduğu düğün konvoyunun önünü paletli iş makinesiyle kesen operatör, önce çifti tebrik etti, ardından bahşişini alarak yolu tekrar trafiğe açtı.