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Doğa severlerin Oğuzlar’a ilgisi sürüyor

Keşfedilmeyi bekleyen saklı cennet Oğuzlar'ın doğal güzelliklerine ilgi her geçen gün artıyor.

Doğa severlerin Oğuzlar’a ilgisi sürüyor

Keşfedilmeyi bekleyen saklı cennet Oğuzlar'ın doğal güzelliklerine ilgi her geçen gün artıyor.

20 Ekim 2019 Pazar 21:50
Doğa severlerin Oğuzlar’a ilgisi sürüyor

17. Geleneksel Ceviz Festivali Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında Oğuzlar İlçe merkezinden Kızılcapelit'e yürüyüş gerçekleştiren Hitit Dağcılık Kulübü (HİDAK) bu kez de Oğuzlar'ın keşfedilmeyi bekleyen yaylalarının yer aldığı Derinöz-Asarcık Köyleri arasında yürüyüş gerçekleştirdi.

Dereleri, ormanları, doğal güzellikleri ile ziyaretçilerde hayranlık uyandıran Oğuzlar'a ilginin artmış olmasından dolayı memnuniyetini dile getiren Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Turizmin her alanında potansiyelini ortaya çıkarıp keşfedilmesi İlçemizin kabuğunu kırması için bir fırsat. Bu fırsatın gerçekleşmesinin de başta HİDAK gibi gönüllü rehberler aracılığıyla insanların buraları tanımasıyla olacağına inanıyorum. Festival kapsamında davetimiz üzerine İlçemize gelen HİDAK ekibine gerçekleştirdikleri bu turlardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

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