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Devletin şefkat eli Sırbistan'a uzandı

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Sırbistan Belgrad'da yaklaşık 40 gündür tedavi gören Çorumlu Mahmut Efe Altın’ın Milletvekili Erol Kavuncu ve kendisinin girişimleri sonucu Türkiye'ye getirildiğini ifade etti.

12 Mayıs 2020 Salı 18:58
Devletin şefkat eli Sırbistan'a uzandı

Sırbistan'da çalışan ve yaklaşık 40 gün önce rahatsızlanan Mahmut Efe Altın’ın Sırbistan'a gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiğini belirten Yıldırım, Oğuzlar'ın damadı olan evli ve bir çocuk babası 28 yaşındaki Altın’ın 5 gün önce ambulans uçakla alınmaya gidildiğinde aynı gün kalp krizi geçirdiği için doktorların onay vermemesinden dolayı getirilemediğini, doktorların onay vermesi üzerine tekrar giden ambulans uçakla tedavisinin devam etmesi için Türkiye'ye getirildiğini dile getirdi.

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım; " Oğuzlarımızın damadı olan Mahmut Efe Altın'ın durumunun ailesi tarafından bildirilmesi üzerine Milletvekilimiz Sayın Erol Kavuncu'nun desteğiyle hemşerimizi memleketimize, ailesine kavuşturduk. Kendisine acil şifalar diliyorum. Tek bir vatandaşı için bile ambulans uçak gönderip onlara sahip çıkan Dünya Lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'a teşekkür eder saygılarımı sunarım. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Milletvekilimiz Sayın Erol Kavuncu'ya ve tüm yetkililere ayrıca teşekkür ederim" dedi.(Haber Merkezi)

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