DEVA Partisi İlçe Başkanı Karaağaç kalp krizi geçirdi

DEVA Partisi İlçe Başkanı Karaağaç, önceki akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre acil olarak Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kazım Karaağaç’a müdahale ile anjiyo yapıldı.

Kazım Karaağaç’ın müdahale sonrası yoğun bakımdan normal servise alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DEVA Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu da hastaneye gelerek İlçe Başkanı Kazım Karaağaç’a hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

(Uğur GÖRKEM)

