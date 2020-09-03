Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kız yaşam mücadelesini kaybetti

Alınan bilgiye göre, Çorum'da bir pastanede çalışan Merve Gökçe (17), iş yerinden 3 arkadaşıyla hafta sonu tatili için 23 Ağustos'ta gittiği Samsun'da denize girdi.

Bir anda dalgaların arasında kaybolan genç kızı, arkadaşları sahile çıkardı.

Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Gökçe, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede 10 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören genç kız, yaşam savaşını kaybetti.

Gökçe'nin cenazesinin, yarın Çorum'un Oğuzlar ilçesine bağlı Kayı köyünde defnedileceği belirtildi.