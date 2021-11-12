Çorum Belediyesi’nden Oğuzlar’a asfalt

Altyapı ve üstyapı noktasında tüm mahallelerde yaptığı çalışmaların yanında ilçelerden gelen asfalt taleplerini de karşılayan Çorum Belediyesi, ilçelere altyapı yardımı yapmaya devam ediyor. Çorum Belediye Meclisinden aldıkları karar doğrultusunda asfalt talep eden ilçelere 1.000 tona kadar asfalt desteği vermeye devam ediyor.

“AŞGIN BAŞKANIM SÖZÜNÜ TUTTU”

Oğuzlar ilçesine yaptığı bir ziyarette Atatürk Caddesi’nin asfaltlanması talebini Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a ilettiklerini ifade eden Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Halil İbrahim Aşgın Başkanım asfalt sözünü yerine getirdi. Çorum Belediyesi Fen İşleri ekipleri, yaklaşık 1000 metre uzunluğundaki Atatürk Caddemizde asfalt serim çalışmasını gerçekleştirdi. Başta Çorum Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlarıma şahsım ve Oğuzlar ilçe sakinlerimiz adına teşekkür ediyorum.” dedi.

“SOĞUK ASFALT HAYAL EDEMİYORDUK ŞİMDİ SICAK ASFALT DÖKÜLÜYOR”

İlçe sakinlerinden Bekir Cebeci, “Asfaltı yapanlardan Allah razı olsun, 60’lı, 70’li yıllara gittiğimizde bırak sıcak asfaltı soğuk asfalt bile yoktu. Bu hizmeti getiren Çorum Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a ve burada emek sarf eden fen işleri müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

“TOZDAN DURAMIYORDUK”

Önceleri tozdan duramadıklarını ifade eden Oğuzlar ilçesi Atatürk Caddesi sakini Emekli Bekçi Hüseyin Çakmak, “Çorum Belediyesinin sayesinde asfalta kavuştuk. yolumuzun asfalt olmasından dolayı Çorum Belediyesine ve herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“ÖĞRENCİLER İÇİN ÇOK İYİ OLDU”

Yıllardır asfaltlanmayan yere çok güzel bir asfalt çalışması yapıldığını belirten Mahalle Sakini Emre Yunus Basmacı, “Bu caddemiz aynı zamanda okul yolu. Öğrenciler için de çok iyi oldu. Yapılan Hizmet için Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a ve Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım’a çok teşekkür ediyorum” dedi.



