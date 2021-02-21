CHP, Oğuzlar’da parti çalışmalarını değerlendirdi

Toplantıya Tahtasız’ın yanısıra Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Oğuzlar’dan sorumlu il başkan yardımcıları Ali Özgür, Ali Bükücü, Taylan Yücel, Kenan Sır, İl Başkan Yardımcısı Duran Arslan ve Celal Uysal ile Merkez İlçe Yöneticisi Cafer Aşkın katıldı.

Oğuzlar İlçe Başkanı Süleyman Şenol’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda sandık, okul, mahalle sorumluları ve müşahitlerle değerlendirmeler yapılarak seçim hazırlıkları gözden geçirildi.

İlçe Başkanı Süleyman Şenol ve yönetim kurulu üyeleriyle istişare yaparak parti çalışmaları hakkında bilgi alan Tahtasız, hep birlikte iktidar mücadelesi verdiklerinin altını çizdi.

İl Başkanı Mehmet Tahtasız, danışma kurulu toplantılarını her ay yapacaklarını belirterek, halkın umudu haline gelen CHP’nin ilk seçimlerde iktidar olacağını, bunun için omuz omuza, yürek yüreğe mücadele ettiklerini, birlik beraberlik içerisinde partinin başarı çıtasını zirveye çıkartacaklarını vurguladı. (Haber Merkezi)