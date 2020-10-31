Ceylan’dan Oğuzlar’a 2 müjde

Oğuzlar İlçesi’nde düzenlenen pazar yeri açılış töreninde konuşan Ceylan, Oğuzlar’a AK Parti iktidarı döneminde önemli yatırımların kazandırıldığını, bundan sonra da yatırımlara devam edileceğini ifade etti. Gençlik Merkezi ve Güneş Enerji Sistemi temel atmalarının yapıldığını söyleyen Ceylan, gündemdeki bir diğer yatırımın ise TOKİ konutları olduğunu açıkladı. TOKİ konutları için 20 dönümlük bir arazinin tahsis edildiğini vurgulayan Ceylan, Oğuzlar’da 100 konutlu bir proje düşünüldüğünü, ancak talep edilmesi halinde bu sayının artacağını kaydetti.

Oğuzlar Barajı ile ilgili gelişmeleri anlatan Milletvekili Ceylan, Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım’ın talebi doğrultusunda Fındıkkıran Sulama Hattı’nı da yapma sözünü verdi. İsale hattının bu sene ihale ettireceklerini açıklayan Ceylan, Çorum’da sulanabilir tüm arazinin suya kavuşturulması için çalıştıklarını belirterek, “2002’de Çorum’daki sulanabilir arazinin sadece yüzde 10’u sulanabiliyordu. Şu anda bu oranı yüzde 52’ye çıkardık. Yakında Tımarlı, Koçhisar tamamen bittiğinde, Osmancık ve Mecitözü ile Sungurlu’da yapılan barajlar bitiğinde Çorum’da sulanabilir arazinin yüzde 80’ini sulamış olacağız” ifadelerini kullandı.

Oğuzlar ilçemiz projeci bir gelenekten geliyor. Oğuzlar’da yerelde siyaset yapan kardeşlerim Ak Belediyeciliğin tüm hizmetlerini yerine getiriyor. Oğuzlar’daki bu birlik ve beraberlik olduğu sürece emin olun hiçbir şeyden geri kalmayacağız. Oğuzlar ilçemize ne yapsak azdır” ifadelerini kullandı.

ARTIK TALİMAT ALAN HASTA TÜRKİYE YOK

Konuşmasının devamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a yönelik eleştirilerde bulunan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, “Macron, benim Türk Milleti ile sorunum olmaz diyor. Sen Recep Tayyip Erdoğan ile uğraştığın müddetçe, Türk Milletinin seninle sorunu olur, bunu böyle bil. Sayın Cumhurbaşkanımızla bu milletin arasına kimse giremez. Bu millet buna müsaade etmez. Daha öncesi yıllarda mektubu Başbakana verirler, o da gelir burada uygulardı. Artık bu sistem kırıldı. Talimat alan hasta Türkiye yok. Artık, tüm dünya Recep Tayyip Erdoğan ile uğraşıyor. Recep Tayyip Erdoğan sadece milletinden talimat alıyor ve gereğini yapıyor. Milletimiz de bugüne kadar sandıkta gereğini yaptı” dedi. (Haber Merkezi)