Ceylan’dan Oğuzlar ziyareti

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Oğuzlar İlçesi’ne ziyarette bulundu.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Emre Turan, Mustafa Gökgöz, Erhan Yumlu, Kadri Yücel, Meral Göz, Yılmaz Peker, M Durak Çelik, Mücahit Keskinel, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ile birlikte Oğuzlar’a giden Milletvekili Ceylan, Belediye binası önünde kalabalık bir topluluk tarafından karşılandı.

Oğuzlar İlçe halkının sevgi gösterisinde bulunduğu Milletvekili Ceylan, ilk olarak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’ni ziyaret etti. Kooperatif Başkanı İbrahim Kabalak ile görüşen Ceylan’a Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, İlçe Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, il genel ve belediye meclis üyeleri de eşlik etti.

Daha sonra Belediyeyi ziyaret eden Milletvekili Ceylan, Başkan Muzaffer Yıldırım’dan bilgiler aldı. Oğuzlar İlçesi’ne yapılan hizmetlerle ilgili açıklamada bulunan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, esnaf ziyaretinde bulundu. Girdiği her işyerinden ve gezdiği sokaklarda ilgiyle karşılanan Ceylan, Oğuzlar Kaymakamı Onur Alp Bıçakcı’yı da makamında ziyaret etti. Oğuzlar’ın genel durumu hakkında Kaymakam Bıçakçı ile istişarede bulunan Ceylan, daha sonra yapımı devam eden TOKİ konutları inşaatını inceledi.

Halk Eğitim Merkezi’nde kursiyerlerle buluşan Ceylan, ilçede faaliyet yapan Mehmet Ceylan’a ait Ceylan Ceviz İşleme Fabrikası’nı da gezdi.

İlçedeki son programını ise Muhtarlarla yapan Milletvekili Ceylan, mahalle ve köy muhtarlarının sorunlarını dinledi. Tüm muhtarların talepleriyle yakından ilgilenen Milletvekili Ceylan’ı yaptığı açıklamalar ve gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı muhtarlar alkışlarla uğurladı.(Haber Merkezi)