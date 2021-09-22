‘Ceviz diyarı’ Oğuzlar’da hasat başladı

Türkiye ceviz üretiminin yaklaşık yüzde 5-6’sını karşılayan Oğuzlar’da ceviz hasadı başladı. Ceviz hasat sezonunda üreticiler, ilçenin dört bir yanında hummalı bir çalışma yürütüyor.

DALINDAN İNDİRİLMEDEN ALICI BULUYOR

Kolay kırılan ince kabuğu, dil yakmayan lezzeti ve verimliliğiyle ün yapan Oğuzlar cevizinin yeni mahsulünün, kısa süre içinde tezgahlarda yerini alması bekleniyor. Henüz dalından indirilmeden alıcı bulan Oğuzlar cevizi, zahmetli bir sürecin ardından tüketiciye ulaşıyor. Dağlık yapıya sahip ilçede rakıma göre başlayan hasat süreci, 30 güne kadar çıkabiliyor. Uzun bir sopa yardımıyla dalından indirilen ceviz, el yordamıyla yeşil kabuğundan ayrılarak kurutmaya alınıyor. İlçe merkezindeki cadde ve sokaklarda kurutulan ceviz, daha sonra paketlenerek tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

‘BU SENE VERİM DÜŞÜK’

İlçede ceviz üreticilerinden Ahmet Uluçam, Oğuzlar cevizinin dalından direkt tüketiciye ulaştığını söyledi. Bu sene cevizleri soğuk vurduğunu, bekledikleri verimi alamadıklarını dile getiren Uluçam, “Cevizlerimiz bu sene geçen seneye nazaran çok az. Yine de Allah’a şükür. İnşallah gelecek yıllar daha bereketli olur. Hasadımız devam ediyor, kaliteli Oğuzlar-77 cevizimiz 15 gün sonra sofralarda yerini alacak.” dedi.

