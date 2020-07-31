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Bir köy karantinaya alındı

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Oğuzlar 31.07.2020, 21:18
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Bir köy karantinaya alındı

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Derinöz köyünde salgının kontrol altına alınması amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 gün karantina uygulanacağı bildirildi.

İkinci bir değerlendirmeye kadar uygulamanın devam edeceği belirtilen açıklamada, istisnai durumlar haricinde köyün giriş ve çıkışlara kapatıldığı, köyde herhangi bir etkinlik yapılmasına müsaade edilmeyeceği kaydedildi.

İlçe merkezine 25 kilometre mesafedeki köyün girişinde, jandarma ekiplerince kontrol noktası oluşturuldu.

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