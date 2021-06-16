Bekir Şenol toprağa verildi

CHP Oğuzlar İlçe Başkanı Süleyman Şenol’un babası, ilçenin sevilen simalarından Bekir Şenol, son yolculuğuna uğurlandı.

Merhumun cenazesi Oğuzlar İlçesinde toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, ilçe başkanları, ilçe protokolü ile bazı partililer katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

