“Bayram paylaşınca güzel”

Bayramın 1. günü Oğuzlar Kaymakamlığı ile birlikte Karadonlu Can Baba Türbesi’nde düzenlenen bayramlaşma programında Oğuzlar halkı ile biraraya gelen Yıldırım, bayramlaşma töreninin ardından Şehit Murat Keleş'in babası Ömer Keleş ve Şehit Hüseyin Damar'ın ailesi Güldane Damar, Ali Damar çiftçini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Muzaffer Yıldırım, “Şehitlerimizin bizlere emanetleri olan aileleri her zaman başımızın tacıdır. Evlatlarının yokluğunda bizleri de evladı bilmesini, her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini isterim. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi. Şehit ailelerine yapılan ziyaretlerin ardından Oğuzlarlı Gazi Halil Kıdak 'ı ziyaret edip bayramlaştı.

Bayramın 2. gününde Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Oğuzlar esnafını ziyaret ederek bayramlarını kutlayıp hayırlı işler dileklerinde bulundu. Belediyeye ait Altın Koz tesislerine gelen ziyaretçilerle bayramlaşan Yıldırım birlik ve beraberlik mesajları verdi.

(Haber Merkezi)