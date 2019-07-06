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Başkan Yıldırım doğalgaz çalışmalarını inceledi

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, Oğuzlar'da yürütülen doğalgaz çalışmalarını yerinde inceleyip Çorum Gaz ekiplerinden bilgi aldı.

Başkan Yıldırım doğalgaz çalışmalarını inceledi

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, Oğuzlar'da yürütülen doğalgaz çalışmalarını yerinde inceleyip Çorum Gaz ekiplerinden bilgi aldı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 00:35
Başkan Yıldırım doğalgaz çalışmalarını inceledi

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım; İlçenin doğalgaz konforuna ulaşmasına az kaldığını belirterek Oğuzlar'ın doğalgaza kavuşmasına emeği olanlara teşekkür etti. Gönül Belediyeciliği ile memleketin her alanda hak ettiği yerde olması için durmaksızın çalıştıklarını belirten Yıldırım, “Bu çalışmalarımızda bizlerin yanında olan herkese teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Oğuzlarımız için vaktiyle hayal olan hizmetler artık gerçeğe dönüşüyor” dedi.(Haber Merkezi)

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