Balık tutmak için girdiği baraj gölünde boğuldu

Olay öğle saatlerinde İskilip ilçesi Salur Köyü yakınlarında bulunan barajda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amasya'nın Merzifon ilçesinden balık tutmak için Çorum'a gelen Merzifon İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Abdullah Karadağ ve Mustafa Ç., bindikleri botun devrilmesi sonucu baraja düştüler.

Mustafa Ç., kendi çabasıyla barajdan çıkarken Abdulah Karadağ, kurtulamadı.

Durumun ihbarı ile olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Barajda yapılan aramalar sonucu genç sağlıkçının cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkartılan Karadağ'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

