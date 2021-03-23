Baharı Oğuzlar’da karşıladılar

Gürkan Yağmur tarafından kurulup gönüllülerin desteğiyle ilimizin güzelliklerini tanıtmaya yönelik faaliyet gösteren Hitit Dağcılık Kulübü, Oğuzlar’a düzenlediği yürüyüş ile ilçenin güzelliklerini ve baharın gelişini objektiflerine yansıttı.



Yürüyüş ile ilgili bilgi veren HİDAK Başkanı Yağmur, “Yeşille mavinin buluştuğu Oğuzlar’da baharın gelişi eşsiz görüntülere sahne oluyor. İlçe merkezinden Asarçay Mahallesine oradan da Oğuzlar Belediyesi Altın Koz Sosyal Tesislerine yaptığımız yaklaşık 10 km’lik yürüyüş esnasında Oğuzlar’ın keşfedilmemiş güzelliklerine şahit olduk.

Doğası, dokusunu yitirmemiş eski evleri yayla yollarının güzellikleri ve Obruk Barajının manzarası eşliğinde yaptığımız yürüyüş esnasında baraj üzerine çöken sis de büyülü bir hava katıyordu. Bu güzelliklere şahit olmak için herkesin Oğuzlar’a gitmesini tavsiye ederiz, Oğuzlar’da bahar mevsimi de bir başka güzel...” dedi.



(Haber Merkezi)

