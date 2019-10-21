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Azime Çiftçi’den Oğuzlar’a ziyaret

Vali Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Oğuzlar’ı ziyaret etti.

Azime Çiftçi’den Oğuzlar’a ziyaret

Vali Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Oğuzlar’ı ziyaret etti.

21 Ekim 2019 Pazartesi 20:45
Azime Çiftçi’den Oğuzlar’a ziyaret

Azime Çiftçi’ye Oğuzlar ziyaretinde Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç’in eşi Azize Figen Erdinç, Vali Yardımcısı Tamer Orhan’ın eşi Gülşen Orhan, Boğazkale, Mecitözü, Ortaköy, Laçin, Sungurlu ilçelerinin kaymakam eşleri, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu’nun eşi Yasemin Uzunoğlu ve Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım’ın eşi Sibel Yıldırım eşlik etti.

İlk olarak Oğuzlar Halk Eğitim Merkezi’nde açılan kursları ziyaret eden Azime Çiftçi, Halk Eğitim Merkezi Müdürü ve kursiyerlerden üretilen ürünler hakkında bilgi aldı.

Halk Eğitim Merkezi ziyaretinde İlçe Müftülüğü’ne bağlı faaliyet gösteren 4-6 yaş grubu çocukların eğitim aldığı kreşi de ziyaret eden Azime Çiftçi, çocukların eğitimleri hakkında bilgi aldıktan sonra onlarla tek tek ilgilendi.

Halk Eğitim Merkezi ziyareti sonrasında Oğuzlar Entegre İlçe Hastanesi diyaliz merkezinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulunan Azime Çiftçi, ilçe ziyareti kapsamında şehit ailesi ve dar gelirli aileleri de ziyaret etti.

Azime Çiftçi ve beraberindekiler, son olarak Oğuzlar Belediyesi tarafından işletilen Altınkoz Tesislerini de ziyaret ederek ilçeden ayrıldı.

(Haber Merkezi)

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