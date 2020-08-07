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Altınkoz’daki aşçı yardımcılığı kursu tamamlandı

Oğuzlar Belediyesi tarafından işletilen ve Obruk Barajı'nda hizmet veren Altınkoz Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen "Aşçı Yardımcılığı" kursu tamamlanarak kursiyerlere belgeleri verildi.

Oğuzlar 07.08.2020, 20:06
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Altınkoz’daki aşçı yardımcılığı kursu tamamlandı

Oğuzlar Belediyesi Altınkoz Sosyal Tesisleri ile Oğuzlar Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile açılan ve ilçede gençlerin aşçılık alanında gelişiminin ve istihdamının sağlanmasını amaçlayan "Aşçı Yardımcılığı" kursu sonrasında yapılan sınavın ardından gençler aşçı yardımcısı olmaya hak kazandı. İlçe gençlerinin istihdamının ve gelişiminin önemine vurgu yapan Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım "İstihdam sorunları yüzünden geçmişte işsizlik yüzünden göç veren ilçemizin kaderini tersine çevirmek için durmaksızın çalışıyoruz. Altınkoz Sosyal Tesislerimizi her mevsim açık tutarak gençlerin istihdamının önünü açtık. Turizme yönelik projelerimizin onaylanıp hayata geçmesi sonrasında burasının turizmde bölgenin parlayan yıldızı olması sonrası istihdam olanakları daha da artacaktır. Gönül belediyeciliği ile ilçemize hizmet etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kurslarını tamamlayıp başarılı olan gençlerimizi tebrik ediyor çalışma hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

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