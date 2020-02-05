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Altın Koz’da canlı müzik

Oğuzlar Belediyesi tarafından Obruk Barajı sahilinde hizmet veren Altın Koz Sosyal Tesisleri’nde artık canlı müzik de var.

Altın Koz’da canlı müzik

Oğuzlar Belediyesi tarafından Obruk Barajı sahilinde hizmet veren Altın Koz Sosyal Tesisleri’nde artık canlı müzik de var.

05 Şubat 2020 Çarşamba 20:17
Altın Koz’da canlı müzik

Oğuzlar Belediyesi tarafından hizmet veren Altın Koz Sosyal Tesisleri her geçen gün kendini yenileyip, hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Önceki dönemlerde kış döneminde kapalı kalan Altın Koz Sosyal Tesisleri artık kış dönemlerinde hizmet kalitesini, müşteri istek ve memnuniyetlerini arttırarak müşteri odaklı hizmet veriyor.

Tesiste gelen ziyaretçilerin keyifli bir zaman geçirebilmesi için genç yetenek Yusuf Yıldırım ve ekip arkadaşı Kemal Aşık tarafından Cuma-Cumartesi akşamları saat 17.00’den itibaren, Pazar günleri de 14.00’ten itibaren canlı müzik başladı.

Oğuzlar’ın turizm ile gelişip kalkınması için tanıtıma, sosyal ve kültürel faaliyetlere önem verdiklerini belirtip bu doğrultuda çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “İlçemize gelen tüm misafirlerimizin, ilçe halkımızın Obruk Barajımızın muhteşem manzarasını görmesinin yanı sıra burada hoş bir vakit geçirebilmeleri için durmaksızın çalışıyoruz. Yazın su sporları, yamaç paraşütü ile alternatifler sunan Oğuzlarımız kışın da farklı bir kimlikle misafirlerini bekliyor. Şömine başında nostaljik bir atmosferde kış günlerinin huzurunu paylaşmak, kuzinede pişen patates ile geçmişe gidip çocukluğumuzun özlem dolu anılarına dönmek, kar manzarasına karşı çayınızı salebinizi içip dingin bir zaman geçirmek için eşsiz bir mekan olarak Altın Koz Sosyal Tesislerimiz misafirlerini bekliyor. Tüm bunların yanı sıra misafirlerimize Cuma-Cumartesi- Pazar günleri de canlı müzik şöleni sunuyoruz. Saklı cennet Oğuzlarımızın güzelliklerini görmeye, burada keyifli bir vakit geçirerek hayatlarına değerli anılar katmaları için herkesi bekliyoruz. İlçe merkezinden gelecek olan misafirlerimiz için de tesisimizden ücretsiz servis hizmeti bulunmaktadır. Servis ve bilgi için 0533 650 16 10 numaralı telefonu arayabilirler” dedi. (Haber Merkezi)

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