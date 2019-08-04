Altın Koz’a yeni deniz bisikletleri

Oğuzlar Belediyesi’ne ait Altın Koz Sosyal Tesisleri sürat tekneleri ve deniz bisikletleri ile su sporları severlerine kapılarını açıyor. Mevcut 2 adet deniz bisikletine ilave olarak alınan 4 adet deniz bisikleti ile deniz bisikleti sayısını 6’ya çıkaran Altın Koz Tesisleri misafirlerini bekliyor.

Tesisin her geçen gün kapasitesini arttırdığını belirten Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım şu açıklamalarda bulundu:

“Anadolu’nun saklı cenneti Oğuzlarımızda yer alan Altın Koz Sosyal Tesislerimiz insanların huzurla vakit geçirebilmeleri ve su sporları ile eğlenebilmeleri için her geçen gün kapasitesini arttırıyor. Oğuzlarımıza gelen misafirlerimizin memnun bir şekilde ayrılmasını sağlayarak turizm potansiyelimizi arttırmayı hedefliyoruz. Tarımın yanı sıra turizm ile de kalkınıp gelişen bir Oğuzlar hayali ile çalışarak ilçemizin kabuğunu kırması için gönül belediyeciliği ile çalışmalarımızı durmaksızın sürdüreceğiz.” (Haber Merkezi)